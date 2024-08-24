Prigojin ile bağlantısı mı var? Wagner üyesi Yunanistan'da yakayı ele verdi

Wagner paralı asker grubu lideri Prigojin'in ölümü sonrasında Yunanistan'da Wagner üyesi yakayı ele verdi. Motosiklet kazasında yaralanan bir Rus'un üzerinden Wagner kartı çıktı. Diğerinin üstünde ise suikast silahı bulundu. Prigojin ile bağlantısı olup olmadığı ise araştırılıyor.

Wagner paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin, bir yıl önce Putin'e isyan etmiş ve Moskova'ya doğru ilerlemişti. Putin'in sağ kolu olarak bilinen Prigojin, ihanetin bedelini bir uçak kazasında esrarengiz bir şekilde ölerek ödedi.

Prigojin'in ölümünün ardından Wagner grubu tasfiye edildi. Wagner hala Ukrayna, Suriye ve Afrika'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösterse de Prigojin'in ekibinde yer alan paralı askerlerin nerede olduğu merak konusuyken Yunanistan'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

WAGNER ÜYESİ YAKAYI ELE VERDİ

Wagner üyesi bir Rus Yunanistan'da yakayı ele verdi. Yunanistan haber sitesi "in.gr"'nin haberine göre, 21 Ağustos'ta başkent Atina'da yaşanan bir motosiklet kazasında yaralanan iki Rus hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir ülkede yaşayan Rus vatandaşının Wagner grubuna ait kimlik taşıdığı tespit edildi. Kartın üzerinde "Wagner Grubu güvenlik eskortu" yazdığı öğrenildi.

SUİKAST SİLAHI YANINDA ÇIKTI

Diğer yaralı Rus'un üzerinde ise Alman yapımı genellikle profesyonel suikastçılar tarafından kullanılan, geri tepmeyen ve susturucu takılabilen Walther P-22 tipi bir silah bulundu.

HEDEF SAPTIRDI

Haberde polis kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığından sabıkası olan iki Rus vatandaşı da Wagner'e ait kartı kendilerine arkadaşlarının verdiğini savundu.

PRİGOJİN İLE BAĞLANTISI MI VAR?

Polis ise söz konusu kişilerin ölen Wagner grubu lideri Prigojin ile ile ilişkilerinin henüz tam olarak tespit edilemediğini açıkladı.