Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce de benzer ifadeler kullandığı 1915 olaylarına ilişkin mesajında yine 'soykırım' kelimesine yer verdi.

Putin, Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan ve sözde soykırımın anma etkinliklerine katılanlara gönderdiği tek taraflı provokatif mesajda Ermeni halkına yönelik sözde 'soykırım'ın dini düşmanlığın körüklenmesinin, milliyetçiliğin ve yabancı düşmanlığının nelere yol açtığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Mesajın detayları Haber Global'de yer aldı, Putin o yıllardaki zulüm ve baskıların birçok nesil için kapanmayan bir yara haline geldiğini iddia ederken yaşanan felaketin halkı birleştirdiğini söyledi.

PUTİN YİNE ŞEYLERİ TEKRARLADI

Mesajda, Rusya’nın bu konudaki tutumunun her zaman değişmeden kaldığı ve daha Mayıs 1915’te Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın ortak deklarasyonunda Ermeni halkına yönelik şiddetin insanlığa ve medeniyete karşı bir suç olarak kınandığı, ayrıca 14 Nisan 1995 tarihli Rusya Devlet Duması açıklamasında da bu yaklaşımın yer aldığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı mesajında, Ermenilerin bundan sonra da ulusal kimliklerini, kültürlerini, dillerini, özgürlüklerini ve manevi değerlerini koruyacaklarına inandığını dile getirdi.

