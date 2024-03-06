Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin' demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldı

'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin' demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Putin&#039;in savaş makinesini iflas ettirin&#039; demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u &#039;terörist&#039; listesine aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Ukrayna savaşında, 'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun' sözleri ile Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini isteyen eski Dünya Satranç Şampiyonu Kasparov’u 'yabancı ajan' listesinin ardından 'terörist' listesine aldı.

Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov’u terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Kasparov’un ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu. 2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin' demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldı - 1. Resim

'PUTİN'İN SAVAŞ MAKİNESİNİ İFLAS ETTİRİN' DEMİŞTİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu. 

Kasparov, 2022 yılında yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Başbakanı Cameron'dan şaşırtan Filistin çıkışı: "İsrail işgalci güçtür" - Dünya"İsrail işgalci güçtür"Ermenistan, Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan Rus görevlileri çıkarıyor - DünyaPaşinyan, Rus muhafızların fişini çektiMiçotakis'in ziyareti sırasında Rusya, Odessa'yı vurdu - DünyaMiçotakis'in ziyareti sırasında patlamaİsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı! - DünyaEsir Filistinliler dayak ve cinsel saldırı!Rusya'dan NATO'ya gözdağı: ABD nükleer silahlarını yerleştirirse doğrudan çatışma olur - DünyaRusya'dan NATO'ya gözdağı! Savaşla tehdit ettilerCumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu - DünyaErdoğan'ın sözleri dünya basınındaİsrail'in Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceği iddia edildi - Dünya"Gazze'ye deniz yoluyla yardım gidecek"
Sonraki Haber Yükleniyor...