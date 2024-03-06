'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin' demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldı

Rusya, Ukrayna savaşında, 'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun' sözleri ile Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini isteyen eski Dünya Satranç Şampiyonu Kasparov’u 'yabancı ajan' listesinin ardından 'terörist' listesine aldı.

Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov’u terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Kasparov’un ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu. 2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

'PUTİN'İN SAVAŞ MAKİNESİNİ İFLAS ETTİRİN' DEMİŞTİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Kasparov, 2022 yılında yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.