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Pyongyang-Seul gerilimi! Çöp ve dışkı dolu 600 balon daha Güney Kore'de

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
- Güncelleme:
Pyongyang-Seul gerilimi! Çöp ve dışkı dolu 600 balon daha Güney Kore&#039;de
Kore Yarımadası, Kuzey Kore, Haber

Dünya Haberleri  / Reuters

Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye gönderdiği 'çöp balonları' hamlesinin bir yenisini gerçekleştirdi. Seul, gece boyunca sınırdan 600 çöp balonunun daha ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Kore Yarımadası'ndaki balon krizi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye sigara izmaritleri, kumaş, kağıt atıkları ve plastik gibi çöpleri taşıyan balonlar gönderen Kuzey Kore, benzer bir adım daha attı.

Seul'den yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore; Güney Kore'ye çöp taşıyan yaklaşık 600 balon daha gönderdi ve Pyongyang'ın rakip komşusunu kızdırmak için yaptığı son hamle bu oldu.

Pyongyang-Seul gerilimi! Çöp ve dışkı dolu 600 balon daha Güney Kore'de - 1. Resim

ORDU HAVADAN KEŞİF YAPIYOR

Güney Kore ordusunun başlangıç ​​noktasını izlediği ve altlarında büyük çöp torbaları asılı olan balonları bulmak ve toplamak için havadan keşif yaptığı belirtildi.

Kuzey Kore, daha önce 'samimiyet hediyesi' olarak adlandırdığı, yoğun şekilde güçlendirilmiş sınıra çöp ve dışkı taşıyan yüzlerce balon göndermişti.

Pyongyang-Seul gerilimi! Çöp ve dışkı dolu 600 balon daha Güney Kore'de - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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