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Seul ile Pyongyang arasındaki 'balon' gerilimi büyüyor! 'Uygarlık dışı, mantıksız, saçma...'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Kuzey Kore, Güney Kore, Ifade Özgürlüğü, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye gönderdiği çöp dolu 150 balon sonrası iki ülke arasındaki kriz büyüyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Pislik ve çöp yayma gibi uygarlık dışı ve mantıksız bir eylemin özgürlüğün bir ifadesi olduğu iddiası, dikkate alınmaya değmeyecek kadar saçma bir argümandır" dedi.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye içinde çöp bulunan 150'den fazla balon göndermesine Güney Kore'den tepki geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesi kınandı.

"KENDİ VATANDAŞLARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BALTALIYOR"

Kuzey Kore'nin ifade özgürlüğünden bahsetmesinin 'saçma olduğu' öne sürülerek, Kuzey Kore vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkının Pyongyang tarafından 'baltalandığı' kaydedildi.

Kim Yo-jong'un konuya dair sözlerinin kınandığı açıklamada, "Kuzey Kore, halkının dışarıdaki bilgilere serbestçe erişmesine ve kendi kaderini tayin hakkından yararlanmasına izin vermenin daha acil bir görev olduğunun farkına varmalıdır" ifadesi yer aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk da basına yaptığı açıklamada, "Pislik ve çöp yayma gibi uygarlık dışı ve mantıksız bir eylemin özgürlüğün bir ifadesi olduğu iddiası, dikkate alınmaya değmeyecek kadar saçma bir argümandır" dedi.

Lim, Güney Kore vatandaşlarının "güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Kuzey Kore sakinleri için bir utanç kaynağı olan alçakça eylemleri" durdurması için Kuzey'i uyardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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