Seul ile Pyongyang arasındaki 'balon' gerilimi büyüyor! 'Uygarlık dışı, mantıksız, saçma...'

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesi kınandı.

"KENDİ VATANDAŞLARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BALTALIYOR"

Kuzey Kore'nin ifade özgürlüğünden bahsetmesinin 'saçma olduğu' öne sürülerek, Kuzey Kore vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkının Pyongyang tarafından 'baltalandığı' kaydedildi.

Kim Yo-jong'un konuya dair sözlerinin kınandığı açıklamada, "Kuzey Kore, halkının dışarıdaki bilgilere serbestçe erişmesine ve kendi kaderini tayin hakkından yararlanmasına izin vermenin daha acil bir görev olduğunun farkına varmalıdır" ifadesi yer aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk da basına yaptığı açıklamada, "Pislik ve çöp yayma gibi uygarlık dışı ve mantıksız bir eylemin özgürlüğün bir ifadesi olduğu iddiası, dikkate alınmaya değmeyecek kadar saçma bir argümandır" dedi.

Lim, Güney Kore vatandaşlarının "güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Kuzey Kore sakinleri için bir utanç kaynağı olan alçakça eylemleri" durdurması için Kuzey'i uyardı.