Reformistlerde Pezeşkiyan şoku! Kabine listesi rahatsız etti

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabine listesini Meclise sundu, bazı isimler reformistleri rahatsız etti.

Reformist kimliğiyle bilinen İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.

Listede, Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Abbas Arakçi, İçişleri Bakanlığına eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İskender Mumini, Yol ve Şehircilik Bakanlığına ise kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi. Ancak Pezeşkiyan’ın kabine listesi reformistleri rahatsız etti.

GÜVEN OYLAMASI BEKLENİYOR

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam “Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir. Diğerlerinin ise temelde her türlü değişime ve reforma karşı oldukları biliniyor” dedi.

Kabine listesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.