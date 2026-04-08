Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle kamu görevlilerinin resmi seyahatlerde tek bir otobüsle yolculuk yapmasını talep etti.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı sıkıntılar nedeniyle mart ayından bu yana yaklaşık üçte bir oranında arttı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan

KONVOYA 'DUR' DEDİ

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, bundan sonra kendi resmi gezilerinde konvoyun yalnızca temel unsurlardan oluşacağını belirtti. Buna göre eskort araç, polis ekibi ve yedek bir araç dışında geniş araç konvoyları kullanılmayacak.

Hassan'ın başkanlık konvoyu normalde lüks SUV'lar ve polis eskortları dahil 30'dan fazla araçtan oluşuyor ve genellikle trafiği durma noktasına getiriyordu.

TÜM YETKİLİLER TEK BİR OTOBÜSE

Hassan, “Bundan böyle nereye gidersem gideyim, tüm yetkililer tek bir otobüste seyahat edecek. Amacımız yakıt tüketimini azaltmak” dedi.

Öte yandan İran’ın Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı fiili abluka, dünya petrol ve doğal gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu kritik hattı etkileyerek birçok ülkede yakıt kullanımının kısıtlanmasına yol açtı. Geçtiğimiz hafta Etiyopya hükümeti de akaryakıt istasyonlarında önceliğin temel ihtiyaç taşıyan araçlara ve toplu taşıma sektörüne verileceğini duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası