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Restoran fişindeki detayı ödeme yaptıktan sonra fark etti! "Tek bir işaret bile yok" diyerek isyan etti

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Restoran fişindeki detayı ödeme yaptıktan sonra fark etti! &quot;Tek bir işaret bile yok&quot; diyerek isyan etti
Avustralya, Restoran, Ek Ücret, Haber

Dünya Haberleri

Avustralya'da bir restoranda kredi kartıyla ödeme yapan müşteri, fişte gördüğü 4 dolarlık (yaklaşık 132 lira) komisyon ücretine tepki gösterdi. Bu konuda restoranın hiçbir uyarıda bulunmadığını belirten kadın, sosyal medyada gündem oldu.

Avustralya'da bir restorana giden kadın, iki porsiyonluk yemek ve gazlı içecekten oluşan hesabını kredi kartıyla ödemek istedi. Kendisine getirilen ödeme fişinde gördüğü 'ek ödeme' ile şaşkına dönen kadın, durumu sosyal medyada paylaştı.

Restoran müşterisi Reddit'teki gönderide, fişin üzerinde 'kartla ödeme yaptığı' ve 'hafta sonu olduğu için' kendisinden 4 dolar (yaklaşık 132 TL) komisyon ücreti alındığını gördüğünü belirtip 'gizli ek ücret' durumuna isyan etti.

"TEK BİR İŞARET BİLE YOK"

Kartla ödeme yapanlar için ekstra ücretlere ilişkin herhangi bir uyarı tabelası bulunmadığını iddia eden kadının paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti. Ek ücrete tepki gösteren kadın şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 4 dolarlık ücret ve görülebilecek tek bir işaret bile yok. Telefonumda işlemin ne kadar olduğunu gördüğümde fark ettim, çünkü 'yemeğim bu kadar tutmazdı herhalde' diye düşündüm.

Aslında personel genellikle ek bir ücret olup olmadığını ve ne kadar olduğunu bize önceden bildirirdi."

"NEFES ALMA KOMİSYONU DA ALSINLAR"

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma yorumlarda tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben hafta sonu ekstra ücret alınmasından da rahatsızım. Restoranda nefes alma komisyonu da alsınlar" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nedenle küçük işletmeler hâlâ sadece nakit çalışmaya devam ediyor" yorumunda bulundu.

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