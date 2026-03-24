Kenya'nın Kericho kasabasında bulunan toplu bir mezardan 32 ceset çıkarıldı. Yetkililer, ölümlerin nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.

Kenya Rift Vadisi'nde bulunan Kericho kasabasında gizli bir toplu mezar olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. 14 cesedin kimliği belirsiz kişiler tarafından gömüldüğü ihbarıyla birlikte başlayan çalışmalarda bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

32 CESET BULUNDU

Hükümet Adli Tıp Uzmanı Dr. Richard Njoroge, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tek bir toplu mezar söz konusuydu. 7 yetişkin ve 25 çocuk bulduk, bazıları yenidoğan ve fetüs” dedi. Njoroge, cesetlerin poşetler içinde istiflendiğini ve altı parçanın ise parçalara ayrıldığını belirterek, analizlerin bu parçaların tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunu ortaya çıkaracağını söyledi.

"MORGLARDAN GELMİŞ OLABİLİR"

Dr. Njoroge, “Bazılarının morglardan ve diğer hastanelerden gelmiş olabileceği izlenimi var” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ölümlerin nedenini henüz belirleyemezken, önümüzdeki günlerde otopsi yapılması planlanıyor.

"SHAKAHOLA"YI HATIRLATTI

Bu olay, 2023 yılında Kenya kıyılarında yüzlerce cesedin bulunmasıyla ortaya çıkan ve dünyadaki en kötü tarikat kaynaklı trajedilerden biri olarak kayıtlara geçen 'Shakahola Ormanı Katliamı'nı hatırlattı.

