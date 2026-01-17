Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, düzenlenen ortak açıklamada, Erhürman ile göreve geldiği ilk günden itibaren yakın bir diyalog içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Son dönemlerde özellikle AB dönem başkanlığı vesilesiyle Rum kesiminin yaptığı açıklamaları kınadığını belirten Yılmaz “Rum tarafının adadaki askerî varlığımıza ilişkin söylemlerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Tek taraflı olarak bazı uluslararası çevrelerle adanın ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen adımlarını hep birlikte görmemiz lazım. Kıbrıs davasıyla ilgili her ortamda her platformda Türkiye Cumhuriyeti olarak yanınızdayız” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, tarihi boyunca hiçbir Cumhurbaşkanı döneminde “masadan kaçmadığını” ve Türkiye ile istişare içinde olduğunu belirten Erhürman ise “Göreve geldiğim günden beri de böyle çalışıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunun böyle devam edeceğine de yürekten inanıyorum” dedi.

Bu görüşmenin ardından Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa’da Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni’ne katıldı.

