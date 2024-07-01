Rus cephesinden yeni açıklama! "Putin her türlü iletişime ve diyaloğa açık"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna meselesinin çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Tarafların geri adım atmaması ve anlaşma sağlayamaması nedeniyle can kaybı her geçen gün artarken, Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTİN HER TÜRLÜ İLETİŞİM VE DİYALOĞA AÇIK"

"Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi" cevabını verdi.

Sözcü Peskov, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşmasıyla ilgili soruya da "Elbette bu durum, sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı" ifadesini kullandı.

RUSYA, DONETSK'TE 2 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve güney askeri gruplarına bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 968 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 463 tank ve zırhlı araç, 1361 çok namlulu roketatar, 11 bin 129 obüs ve havan topu ile 23 bin 136 özel askeri araç imha edildi."