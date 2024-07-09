Rusya çocuk hastanesini hedef almıştı! Kiev'de bilanço ağırlaşıyor

Rus ordusu, dün Kiev'de çocuk hastanesi dahil birçok bölgeyi hedef aldı, saldırılarda can kaybı 38'e, yaralı sayısı 190'a yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın, Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaş sürüyor. Son olarak Rus ordusunun dün Kiev'de gerçekleştirdiği saldırı dünyanın gündemine oturdu. Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil farklı noktalara düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaştı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 38'e, yaralı sayısının ise 190'a yükseldiği bildirildi. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

"RUS TERÖRİSTLER BUNUN HESABINI VERMELİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocuk hastanesi, evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul ve iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Rus teröristler bunun hesabını vermeli. Sadece endişe terörü durdurmaz. Rus füzelerini düşürmemiz gerekiyor. Rus savaş uçaklarının imha edilmesi gerekiyor. Güvenlik açığı bırakmayacak güçlü adımların atılması gerekiyor. Dünyanın bunun için gerekli gücü var. Ortaklarımız bunu yapabilir. Bir an önce çözümlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

BIDEN: ABD, UKRAYNA HALKININ YANINDADIR

ABD Başkanı Joe Biden ise Rus saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" diyen Biden şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında olmaya devam etmesi ve Rusya'nın saldırganlığını göz ardı etmemiz kritik önem taşıyor. Bu hafta Başkan Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington'da ağırlayacağım ve desteğimizi açıkça belirtmek için Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Müttefiklerimizle birlikte, şehirlerini ve sivillerini Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız. ABD, Ukrayna halkının yanındadır."