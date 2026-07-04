Rusya-Ukrayna krizini tırmandıracak hamle! St. Petersburg'da petrol terminali vuruldu
Kiev ve Moskova arasındaki kriz giderek tırmanırken Rusya’nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin dronlarla hedef alındığı bildirildi. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
- Rus yetkililer, St. Petersburg'ın bugüne kadarki en büyük dron saldırılarından birine maruz kaldığını belirtti.
- Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durduruldu ve mobil internet şebekelerinde kesintiler yaşandı.
- Leningrad Bölge Valisi, hava savunma sistemlerinin 72 dronu düşürdüğünü açıkladı.
- Saldırıda ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.
- St. Petersburg daha önce de dron saldırılarının hedefi olmuştu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya’nın St. Petersburg kentini dronlarla hedef aldı. Ukrayna basını, Ukrayna ordusunun saldırıda kentteki petrol terminalinin vurduğunu ve büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.
BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI
Rus yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg’ın bugüne kadarki en büyük dron saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken, mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hava savunma sistemlerinin 72 dronu düşürdüğünü belirtti. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.
Ukrayna’ya yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki St. Petersburg daha önce de dron saldırılarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz ay kentteki petrol terminali ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında limanda bulunan bir savaş gemisi de hedef alınmıştı.