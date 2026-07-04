Kiev ve Moskova arasındaki kriz giderek tırmanırken Rusya’nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin dronlarla hedef alındığı bildirildi. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya’nın St. Petersburg kentini dronlarla hedef aldı. Ukrayna basını, Ukrayna ordusunun saldırıda kentteki petrol terminalinin vurduğunu ve büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna krizini tırmandıracak hamle! St. Petersburgda petrol terminali vuruldu

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI

Rus yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg’ın bugüne kadarki en büyük dron saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken, mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hava savunma sistemlerinin 72 dronu düşürdüğünü belirtti. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Rusya-Ukrayna krizini tırmandıracak hamle! St. Petersburgda petrol terminali vuruldu

Ukrayna’ya yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki St. Petersburg daha önce de dron saldırılarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz ay kentteki petrol terminali ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında limanda bulunan bir savaş gemisi de hedef alınmıştı.

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