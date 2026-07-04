Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp camla yaralayan kadın, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu. Hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kadın ise sinir krizi geçirdi.

Niğde'de Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E. ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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CAM PARÇASIYLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.E isimli kadın, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından F.S'yi serbest bıraktı.

Eski nişanlısını rehin alan kadın, cam parçasıyla dehşet saçtı

Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisini eve kilitleyen kadın da sonrasında ikna edilerek evden çıkarıldı. Sinir krizi geçiren kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Eski nişanlısını rehin alan kadın, cam parçasıyla dehşet saçtı

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