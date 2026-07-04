Eski nişanlısını rehin alan kadın, cam parçasıyla dehşet saçtı
Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp camla yaralayan kadın, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu. Hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kadın ise sinir krizi geçirdi.
- Tartışma, H.E. isimli kadın ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Kadın, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı.
- İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın, F.S.'yi serbest bıraktı.
- Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. hastaneye kaldırıldı.
- Sinir krizi geçiren kadın da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E. ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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CAM PARÇASIYLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine H.E isimli kadın, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından F.S'yi serbest bıraktı.
Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kendisini eve kilitleyen kadın da sonrasında ikna edilerek evden çıkarıldı. Sinir krizi geçiren kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.