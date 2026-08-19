Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konular kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ankara'da sıcak saatler: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan ABD ve Suudi Arabistan ile kritik görüşme!

Son dönemde Doğu Akdeniz, Suriye ve Basra Körfezi hattında tırmanan askeri hareketlilik ve güvenlik gelişmelerinin gölgesinde gerçekleşen temas, Ankara ile Washington arasındaki askeri diyalog kanallarının açık tutulması açısından önem taşıyor.

Görüşme kapsamında NATO çerçevesindeki müttefiklik bağları, ikili askeri iş birliği başlıkları ve bölgesel güvenlik mekanizmaları masaya yatırıldı.

SUUDİ ARABİSTAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD’li mevkidaşının yanı sıra Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile de telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke genelkurmay başkanının gerçekleştirdiği görüşmede ikili askeri ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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