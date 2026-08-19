Aston Villa transferleri duyurdu: İtalya ve İspanya'dan 2 imza
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Parma'dan Japon kaleci Zion Suzuki'yi ve Atletico Madrid'den İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, iki transferi birden duyurdu. Premier Lig temsilcisi, son olarak Parma forması giyen Japon kaleci Zion Suzuki ve Atletico Madrid'den İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Suzuki, geçtiğimiz sezon 22 maçta Parma'da görev yaptı.
Atalanta'dan geçtiğimiz sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Matteo Ruggeri ise LaLiga ekibinde 47 maçta 7 asist yaptı.
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