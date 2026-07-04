Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 3 işçinin yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme yaşandı! Yaralılar var

3 İŞÇİ YARALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından 3 işçi bulundukları yerden çıkarıldı.

Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme yaşandı! Yaralılar var

Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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