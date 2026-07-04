Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme yaşandı! Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 3 işçinin yaralandığı bildirildi.
Özetle DinleŞanlıurfa'da cami inşaatında çökme yaşandı! Yaralı...
Kaydet
3. Sayfa 1 dk önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
- Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 İŞÇİ YARALANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından 3 işçi bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR