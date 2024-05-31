Rusya-Ukrayna savaşı kızışıyor! Harkiv'e üst üste füze saldırısı

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

NATO ve Belçika'nın Ukrayna hamlesinden sonra Rusya iyice kızıştı. Ukrayna'nın Havkin kentine saldırılarını yoğunlaştırdı. Bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun taraflı tutumu ve Belçika'nın F-16 desteğiyle iyice kızıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın Rusya'ya vurması gerekir" demesi üzerine Belçika'nın Ukrayna ile yaptığı silah anlaşması Putin'e söz hakkı doğurmuştu. Batı ülkelerinin Ukrayna'a lehine sergilediği tavırlar savaşa adeta çanak tuttu.

BİR TARAFTAN ORTA DOĞU BİR TARAFTAN UKRAYNA-RUSYA

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11 kişi hayatını kaybetmişti. Dün gece Harkiv bölgesinden yeni haber geldi. Ukrayna'da ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'de bir yerleşim yerine yönelik Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında en az 4 kişinin öldüğü 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.