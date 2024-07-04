Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Erdoğan vurgusu! Putin İstanbul anlaşmalarını işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Zirvesi'nde Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmede bulunarak Türkiye'nin arabuluculuğuna dikkat çekti. Putin, "İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diyerek İstanbul anlaşmalarının müzakerelerin temeli olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede Erdoğan'dan dikkat çeken "Gazze" mesajı gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına yönelik Türkiye ve Cumhurbaşkanı'ndan övgü ile söz etti.

"RUSYA MÜZAKERELERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ"

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda Erdoğan'a yönelik şunları söyledi:

"Rusya, (Ukrayna ile) müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır. Ukrayna tarafı müzakerelerden vazgeçti ve bunu Londra ile Washington'un talimatı üzerine halka açık şekilde yaptı. Bunu Ukrayna yetkilileri açık açık söylüyor.

TÜRKİYE DETAYI! ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna'yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hala masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir."