Rusya-Ukrayna savaşında NATO'ya sert uyarı: Kırmızı çizgileri aşıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO toplantısı sonrası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim son haddine ulaştı. Bunun üzerine NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırması, Macaristan tarafından sert bir dille eleştirildi. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto NATO'nun kırmızı çizgileri aştığını belirterek, "Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilmiş olacaktı" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü yılında da hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki son günlerde artış gösteren karşılıklı saldırılar dünyada gerilim ve paniğe yol açtı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da yayın yapan haber sitesine verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu eleştirdi.

SAVAŞI TETİKLEYEN NATO

NATO'nun, savaşın başından beri Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında Rusya ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını ifade eden Szijjarto, Perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını ileri sürdü.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞIYOR

Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını öne sürerek, "Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" sözlerini sarf etti.

"BARIŞ ÇOKTAN SAĞLANABİLİRDİ"

Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Szijjarto, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı.