Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Rusya-Ukrayna savaşında NATO'ya sert uyarı: Kırmızı çizgileri aşıyor

Rusya-Ukrayna savaşında NATO'ya sert uyarı: Kırmızı çizgileri aşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşında NATO&#039;ya sert uyarı: Kırmızı çizgileri aşıyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO toplantısı sonrası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim son haddine ulaştı. Bunun üzerine NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırması, Macaristan tarafından sert bir dille eleştirildi. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto NATO'nun kırmızı çizgileri aştığını belirterek, "Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilmiş olacaktı" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü yılında da hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki son günlerde artış gösteren karşılıklı saldırılar dünyada gerilim ve paniğe yol açtı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da yayın yapan haber sitesine verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu eleştirdi.

İlgili Haberler

SAVAŞI TETİKLEYEN NATO

NATO'nun, savaşın başından beri Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında Rusya ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını ifade eden Szijjarto, Perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını ileri sürdü.

İlgili Haberler

KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞIYOR

Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını öne sürerek, "Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" sözlerini sarf etti.

İlgili Haberler

"BARIŞ ÇOKTAN SAĞLANABİLİRDİ"

Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Szijjarto, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 personel alımı sonuçları açıklandıTürkiye yollara düştü: 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' yoğunluğu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu'dan Gazze çıkışı: Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak - DünyaAteşkesi bir şarta bağladıİsrail'in enkaza çevirdiği Şifa Hastanesi'nden ilk görüntüler! DSÖ, inceleme sırasında 5 cansız beden buldu - DünyaKatliamın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntülerGazze'de gözyaşı dinmiyor! İsrail'in katliamı tam 6 aydır sürüyor - Dünyaİşte katliamın 6 ayı!Ekvador-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı - Dünyaİki ülke arasında savaş kapıda!Londra'da iki yolcu uçağı pistte çarpıştı - Dünyaİki yolcu uçağı pistte çarpıştıCNN paylaştı: Biden ile Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi sızdı - DünyaSır görüşme basına sızdı! İşte o 3 madde
Sonraki Haber Yükleniyor...