Netanyahu'dan Gazze çıkışı: Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de 'zafere bir adım' kaldığını söyledi. Netanyahu, ateşkes görüşmelerine ilişkin ise "Gazze'deki rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 6. ayında kabinede konuştu. Savaşın 6. ayını 'kutlayan' Netanyahu, 'zafere sadece bir adım' kaldığını belirterek, "Ancak ödediğimiz bedel acı verici ve yürek parçalayıcı" dedi.

'REHİNELER SERBEST BIRAKILMADAN ATEŞKES OLMAYACAK'

AFP'nin aktardığına göre, Netanyahu bu konuşmasında Hamas ile ateşkes görüşmelerine ilişkin de mesajlar verdi. Netanyahu, "Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak. Bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.