Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentini güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, Harkiv'e atılan güdümlü bomba sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'de bir konutu güdümlü bombayla vurması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'i bir kez daha vurduğunu belirtti.

RUSYA UKRAYNA'YI BOMBALADI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda bir konutun vurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde tüm servisler bulunuyor. Şu an itibarıyla 19 yaralı, 3 ölü var. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​