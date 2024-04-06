Rusya'da baraj faciası: Binlerce ev sular altında, 3 ceset bulundu

Şiddetli yağışların etkili olduğu Rusya'nın Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki barajın bir kısmı yıkıldı. Su seviyesinin 4 metreye kadar çıktığı bölgede 2 binden fazla ev sular altında kaldı, 4 binden fazla kişi tahliye edildi. 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli yağışlar Rusya’nın Orenburg bölgesini vurdu. Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki barajın bir kısmı akşam saatlerinde yıkıldı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi.

BİNLERCE EV SULAR ALTINDA

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi.

Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Rus medyasının Orenburg acil durum yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre bölgede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu

Orenburg bölgesinde 4 Nisan'da acil durum ilan edilmişti.