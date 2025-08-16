Rusya'da fabrika havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’nın Ryazan kentinde bir fabrikada meydana gelen büyük patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri enkaz altında kalanlar için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın Moskova’nın 320 kilometre güneydoğusunda bulunan tesiste gerçekleştiğini duyurdu.

BARUT İHTİMALİ Mİ?

Yerel yetkililer, fabrikanın içindeki bir atölyede çıkan yangının patlamayı tetiklediğini açıkladı. Patlamanın ardından çıkan alevler kısa sürede tesisi sardı.

Bazı Rus medya kuruluşları ise olayın barutun alev alması nedeniyle yaşandığını bildirdi.

"UKRAYNA İHA SALDIRILARI NEDEN OLABİLİR"

Patlamanın nedeni henüz kesinleşmese de, Ryazan bölgesi daha önce defalarca Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olmuştu. Söz konusu nedenle, saldırı ihtimali de göz ardı edilmiyor.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, yaptığı açıklamada onlarca yaralının bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve olayın soruşturulduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlama sonrası gökyüzüne yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.