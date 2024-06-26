Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da yolcu treni raydan çıktı! Onlarca yaralı var

Rusya'da yolcu treni raydan çıktı! Onlarca yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;da yolcu treni raydan çıktı! Onlarca yaralı var
Rusya, Kaza, Yolcu Treni, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı, 215 yolcudan 70'i yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 14 vagonundan 9'u raydan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

İlk belirlemelere göre trende bulunan 215 yolcudan yaklaşık 70'inin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumun ağır olduğu belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtilirken, Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'de eski devlet başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de eski devlet başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı - DünyaEski başkana 45 yıl hapis! ABD yıkılıyorİngiltere'de seçim üzerine bahis oynandı! İskoçya Bakanı itiraf etti - DünyaSeçimde bahis şoku! Bakan itiraf ettiAfrika'nın en büyüğü! 19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın - DünyaAfrika'nın en büyük petrol rafinerisi alevlere teslimDahlan ailesini bile tanıyamadı! İşkence, zulüm, psikolojik şiddet... O sadece biri - Dünyaİşkence, zulüm, psikolojik şiddet... O sadece biriDünyada ilk! Hükümet ve çiftçiler anlaştı: İnek başına vergi alacaklar - Dünyaİnek başına vergi alacaklarKanada ve Kuveyt'in ardından Almanya da vatandaşlarını uyardı! "O ülkeyi derhal terk edin" - DünyaAlmanya'dan vatandaşlarına 'Lübnan' uyarısı! Acil terk edin
Sonraki Haber Yükleniyor...