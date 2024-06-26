Rusya'da yolcu treni raydan çıktı! Onlarca yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya'da hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı, 215 yolcudan 70'i yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 14 vagonundan 9'u raydan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
İlk belirlemelere göre trende bulunan 215 yolcudan yaklaşık 70'inin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumun ağır olduğu belirtildi.
KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU
İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtilirken, Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı