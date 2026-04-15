Azerbaycan ve Rusya, 2024 yılında Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL uçağına ilişkin tazminat konusunda tam mutabakata vardı. Rusya hava savunma sisteminin "yanlışlıkla" ateş açması sonucu düşen uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine ve havayolu şirketine yapılacak ödemeler için resmi imzalar atıldı.

Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları, 25 Aralık 2024 tarihinde yaşanan uçak kazasının ardından yürütülen müzakerelerde nihai çözüme ulaşıldığını duyurdu.

Aktau kentinde meydana gelen ve AZAL havayolu şirketine ait Embraer 190 tipi uçağın düşmesiyle sonuçlanan olayda, taraflar mağdurların haklarının korunması noktasında anlaştı.

Rusyadan Azerbaycan’a rekor tazminat! Yanlışlıkla vurduk, özür diliyoruz

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI"

Ortak açıklamada facianın nedeni de netlik kazandı. Rusya Federasyonu hava sahasında bulunan bir hava savunma sisteminin yanlışlıkla ateş açması sonucunda Azerbaycan uçağının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, 25 Aralık 2024 tarihinde Aktau kenti yakınlarında, Rusya Federasyonu hava sahasındaki hava savunma sisteminin kasıtsız bir eylemi sonucu AZAL Havayolları'na ait Embraer 190 uçağının düşmesi ile ilgili olarak, tazminat meselesi de dahil olmak üzere sonuçlara ilişkin uygun bir çözüme varmışlardır."

DUŞANBE ZİRVESİ ÇÖZÜMÜ GETİRDİ

Sürecin dönüm noktası, 9 Ekim 2025 tarihinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleşen liderler zirvesi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rus lider Vladimir Putin görüşmesinde varılan mutabakat, bugün atılan imzaların zeminini oluşturdu.

MAĞDUR AİLELERİN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Dışişleri Bakanlıklarından yapılan duyuruya göre, anlaşma öncelikle kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesini kapsıyor. Bakü ve Moskova hattında varılan uzlaşı, hava kazası mağdurlarının tüm yasal haklarının uluslararası standartlara uygun şekilde karşılanmasını garanti altına alıyor.

AZAL havayolu şirketinin uğradığı maddi zarar da Rusya tarafından tazmin edilecek.

