Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ın "siyasi tartışmalarda Karabağ isminin kullanılmaması" yönündeki talebine cevap verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yayınlamıştı. Bakü yönetimi, söz konusu görüşmede ele alınan konuların "münhasıran Azerbaycan'ın iç meselelerine" ilişkin olduğunu yineleyerek, Rusya'yı siyasi tartışmalarda Karabağ konusunu kullanmayı bırakmaya çağırmıştı.

ZAHAROVA: "KİLİT ROL OYNADIĞIMIZ UNUTULMAMALI"

Basın toplantısında konuya değinen Zaharova, Bakü'nün talebine diplomatik kanallardan cevap verileceğini açıkladı ancak Rusya'nın çözüm sürecindeki tarihsel ağırlığının altını çizdi.

Zaharova, "Rus tarafının ve bizzat Devlet Başkanı Putin'in Karabağ sorununun çözümünde kilit rol oynadığını hatırlatmak gerekir. Bizim çabalarımız sayesinde 2020 sonbaharında kan dökülmesi durduruldu" dedi.

BARIŞ SÜRECİNDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SAFHA

Sürecin artık kalıcı bir boyuta taşınması gerektiğini öne çıkaran şunları söyledi:

"Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesine geri dönüşü olmayan bir nitelik kazandırmak için; barış anlaşmasının imzalanması, bölgedeki ulaşım ve ekonomik bağların yeniden kurulması, devlet sınırının sınırlandırılması ve işaretlenmesi dahil olmak üzere hâlâ yapılacak çok iş var. Tüm bu konularda, tarafların talep ettiği desteği Bakü ve Erivan'a vermeye devam edeceğiz. Bu sürecin sonunda 'geri dönüşü olmayan' ifadesinin sadece olumlu bir anlam taşımasını çok istiyoruz."

MOSKOVA'NIN ARABULUCULUK KARARLILIĞI

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki en hassas konularda çözüm odaklı bir tutum sergilediklerini dile getiren Zaharova, Rusya'nın bölgedeki arabuluculuk rolüne ilişkin şunları aktardı:

"Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerde bu en hassas ve karmaşık sorunun çözümü için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik tutarlı bir şekilde çaba gösterdik. Tam da Rusya'nın çabaları sayesinde 2020 sonbaharında kan dökülmesinin durdurulması sağlandı. Moskova'nın katılımı, en üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar temelinde tüm kilit alanlarda normalleşmenin mevcut aşamasını başlatmayı mümkün kıldı."

