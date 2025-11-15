Ukrayna güçleri Ryazan kentindeki bir petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırının ardından rafineride patlama ve yangın meydana geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, rafinerisinin Rus hava kuvvetleri için havacılık yakıtı ürettiğini belirtti. Ukrayna ayrıca Kırım, Zaporizhia ve Harkov bölgelerindeki Rus askeri hedeflerini de vurdu.

DIŞ HABERLER - Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın 15 Kasım tarihli haberine göre, Ukrayna güçleri Rusya'nın Ryazan kentindeki bir petrol rafinerisini vurdu ve Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki diğer askeri hedefleri de vurdu.

MOSKOVA'DAN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin 15 Kasım gecesi 64 Ukrayna İHA'sını engellediğini , bunlardan 25'inin Ryazan Oblastı üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Bu arada Ryazan Valisi Pavel Malkov saldırıyı doğrulayarak ismini açıklamadığı bir işletmenin hasar gördüğünü söyledi.

TESİSTE PATLAMA VE YANGIN MEYDANA GELDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel petrol rafinerisi vuruldu, tesiste patlamalar meydana geldi ve büyük bir yangın çıktı .

Genelkurmay Başkanlığı, Ryazan petrol rafinerisinin benzin, dizel, jet yakıtı, sıvılaştırılmış gazlar ve diğer petrol ürünleri ürettiğini ve yılda yaklaşık 840.000 ton TS-1 havacılık yakıtı ürettiğini ve bunun Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından kullanıldığını açıkladı.

Ukrayna güçleri ayrıca Rusya'nın Kırım'da bir Nebo-U radar istasyonunu, Zaporizhia Oblastı'ndaki Tokmak yakınlarında bir askeri treni ve Harkov Oblastı'ndaki Vovchansk yakınlarında bir Rus personel konvoyunu vurdu.

Raporda, saldırının sonuçlarının hala değerlendirildiği belirtildi.

RUSYA'NIN ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

Ukrayna, Moskova'nın askeri lojistik ve tedarik hatlarını aksatmak amacıyla Rusya'daki ve Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna topraklarındaki petrol tesislerini düzenli olarak hedef alıyor.

Ukrayna'nın Rus petrol üretim ve rafinaj tesislerine yönelik devam eden saldırılarının, Rusya'nın bazı bölgelerinde benzin sıkıntısına yol açtığı bildiriliyor.

Reuters'a göre, Ukrayna'nın devam eden İHA saldırıları nedeniyle Rusya'nın Eylül ayındaki petrol ürünü ihracatı, Ağustos ayına göre %17,1 azalarak 7,58 milyon tona geriledi .

SEZER DOĞRU

