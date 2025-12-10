Galler’in Carmarthenshire bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi Roberta Alisauskaite, başlangıçta grip olduğunu düşünerek belirtileri önemsemedi. Bu sırada apseli yirmilik dişi için antibiyotik tedavisi gören genç kadın, 20 Ekim sabahı yüksek ateş ve şiddetli titreme ile uyandı. Durumu hızla kötüleşen Alisauskaite, kısa süre içinde septik şoka girdi ve evde baygın halde bulundu. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan kadına sepsis (enfeksiyon zincirlemesi) teşhisi konuldu.

Sadece grip olduğunu sandı: Bir sabah aniden yere yığıldı! Biraz daha geç kalsam...

TİTREYEREK UYANDI, BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE YERE YIĞILDI

20 Ekim sabahı yüksek ateşle titreyerek uyanan kadın, kısa zaman içinde septik şoka girdi. Evde, çocukları tarafından bilinci kapalı halde bulunan kadın, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu genç anneye sepsis (enfeksiyon zincirlemesi) teşhisi konuldu. Doktorlar, sepsisi bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vererek vücudun kendi dokularına zarar vermesi olarak tanımlarken, Alisauskaite’ye antibiyotik tedavisi başlandı.

KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Yapılan taramalarda enfeksiyon kaynağı kesin olarak belirlenemese de uzmanlar, grip benzeri enfeksiyon ile apseli dişinin birleşmesinin tabloyu tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.

"BİRAZ DAHA GEÇ KALSAYDIM ÖLEBİLİRDİM"

“Biraz daha geç kalsaydım ölebilirdim” diyen Alisauskaite, özellikle kış aylarında grip belirtilerinin sepsisle karıştırılabileceğini ve semptomların hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.

