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Saldırıların dörtte biri soruşturuldu! Batı, son yıllarda artan yabancı düşmanlığına sessiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saldırıların dörtte biri soruşturuldu! Batı, son yıllarda artan yabancı düşmanlığına sessiz
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’da geçtiğimiz yıl Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen 161 saldırının sadece yüzde 23’ü hakkında soruşturma yürütüldü.

ESMA ALTIN ANKARA - İslamofobi, özellikle Müslüman nüfusun fazla olduğu Avrupa’da endişe verici boyutlara ulaştı. Konuyla ilgili olarak Meclis Dışişleri Komisyonunda milletvekillerine sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdiresi Gülsun Erkul, 2023’ten bu yana 800’den fazla Kur’ân-ı kerim yakma dâhil İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı nitelikle eylem gerçekleştirildiğini söyledi.

800 eylemin 540’nın Kur’ân-ı kerime, 176’sının ise camilere yönelik olduğunu aktaran Erkul, geçen yıl, Türk camilerine 72, Türk vatandaşlarına 15 saldırı düzenlendiğini, 15 defa Kur’ân-ı kerim yakma eyleminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu tarz eylemlerin bir suç olarak kabul edilmesinin ardından söz konusu olaylarda az da olsa bir gerileme yaşandığını ifade eden Erkul saldırıların en yoğun yaşandığı ülkelerin Almanya, Hollanda ve Fransa olduğunu söyledi.  

ALMANYA BAŞI ÇEKİYOR

2025’te Müslümanlara yönelik en çok saldırı yapılan ülkeler arasında bir önceki yılda olduğu gibi Almanya’nın başı çektiğini aktaran Erkul “İkinci sırada Birleşik Krallık, üçüncü sırada Fransa var. 2024 yılındaki 161 saldırının sadece yüzde 23’ü hakkında soruşturma yürütüldü. Sekiz gözaltı, dört serbest bırakma, iki para cezası, bir uzaklaştırma cezası, bir psikiyatri hastanesine sevk ve üç tutuklama kararı var. 161 saldırıda çok mektup gönderme, sosyal medyada tehdit, bunları da sayıyoruz. Onların bazıları hakkında soruşturma açılmasının oradaki ülkelerin mevzuatı açısından mümkün olmaması sebebiyle bu oran düşük gözüküyor” diye konuştu.

Erkul, bakanlığın, yurt dışındaki konsolosluklar aracılığıyla oluşturduğu “Yabancı Düşmanlığı Modülü” ile her türlü olayı yakından takip ettiğini belirterek, konsoloslukların çağrı merkezi üzerinden anlık başvuruların alındığını ve yabancı düşmanlığı içeren bütün saldırıların bu modülün içine kaydedildiğini, böylece anında müdahalede bulunulduğunu aktardı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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