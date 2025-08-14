Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şam'dan İran tokadı! Uçaklarına hava sahası kapandı, Türkiye devreye girdi

Şam'dan İran tokadı! Uçaklarına hava sahası kapandı, Türkiye devreye girdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Şam&#039;dan İran tokadı! Uçaklarına hava sahası kapandı, Türkiye devreye girdi
Suriye, İran, Hava Sahası, Uçak, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin Lübnan ziyareti sırasında ülke hava sahasını kullanmasına izin vermedi. İran’a ait resmi uçak, rotasını Türkiye üzerinden değiştirmek zorunda kaldı.

Suriye, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin Lübnan ziyareti sırasında ülke hava sahasını kullanmasına izin vermedi. İran uçağı, Türkiye üzerinden yön değiştirmek zorunda kaldı.

"SURİYE, İRAN NÜFUZUNA KAPILARINI KAPATIYOR"

Mart 2025’te göreve gelen Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetimi, Esad döneminin aksine İran ile askeri ve siyasi bağlarını koparma yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Suriye yönetimi, Aralık 2024’ten bu yana İran’a ait tüm uçakların hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. 

Şam yönetimi, Hizbullah’a giden lojistik hattı keserej İran’ın Orta Doğu’daki sinir uçlarını kesmeye devam ediyor.

, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani,
İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani

"MİLİS GRUPLAR SINIR DIŞI EDİLDİ"

Yeni yönetim, göreve gelir gelmez ülkedeki tüm İran Devrim Muhafızları ve bağlı milis grupları sınır dışı etti.

Esad döneminde İran’ın 30 ila 50 milyar dolar harcayarak Suriye’de kurduğu çoğu hamleye kısa sürede son verildi.

"YENİDEN İNŞA SÜRECİ TÜRKİYE VE KÖRFEZ ÜLKELERİYLE"

Şam yönetimi, yeniden inşa sürecinde İran yerine Türkiye ve Körfez ülkeleriyle iş birliği yapmayı tercih ediyor. 

Suriye, İranlı firmaların aldığı yeniden yapılandırma sözleşmelerini iptal ederek, bu ihaleleri Türk ve Suudi şirketlere yönlendirmeye başladı.

Kaynak: Dış Haberler

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia ettiAnzer balına rakip gösteriliyor! Kovan başına 20 kilo hasat! Kilosu 800 TL'den başlıyor, 2 bin TL'ye çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
D vitamini yüzünden 16'dan fazla kişi yoğun bakıma kaldırıldı! Dünya bu skandalı konuşuyor - DünyaD vitamini ölüm saçtı! 16'dan fazla kişi yoğun bakımdaYunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü - DünyaAlevler otoparka sıçradı: Yüzlerce araç küle döndüABD'de 'boynuzlu tavşan' alarmı! Gören telefona sarıldı - DünyaTavşanlardan 'boynuz' çıktı: Gören telefona sarıldıBrezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var - DünyaPatlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü varNetanyahu'nun "Büyük İsrail" hayaline tepkiler çığ gibi büyüyor! - Dünya"Büyük İsrail" hayaline tepkiler çığ gibi!Telegram ve WhatsApp'a 'terör' gerekçesiyle kısıtlama kararı - DünyaTelegram ve WhatsApp'a Rusya'da yeni kısıtlama
Sonraki Haber Yükleniyor...