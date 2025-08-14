Şam'dan İran tokadı! Uçaklarına hava sahası kapandı, Türkiye devreye girdi

Suriye, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin Lübnan ziyareti sırasında ülke hava sahasını kullanmasına izin vermedi. İran uçağı, Türkiye üzerinden yön değiştirmek zorunda kaldı.

"SURİYE, İRAN NÜFUZUNA KAPILARINI KAPATIYOR"

Mart 2025’te göreve gelen Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetimi, Esad döneminin aksine İran ile askeri ve siyasi bağlarını koparma yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Suriye yönetimi, Aralık 2024’ten bu yana İran’a ait tüm uçakların hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Şam yönetimi, Hizbullah’a giden lojistik hattı keserej İran’ın Orta Doğu’daki sinir uçlarını kesmeye devam ediyor.

İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani

"MİLİS GRUPLAR SINIR DIŞI EDİLDİ"

Yeni yönetim, göreve gelir gelmez ülkedeki tüm İran Devrim Muhafızları ve bağlı milis grupları sınır dışı etti.

Esad döneminde İran’ın 30 ila 50 milyar dolar harcayarak Suriye’de kurduğu çoğu hamleye kısa sürede son verildi.

"YENİDEN İNŞA SÜRECİ TÜRKİYE VE KÖRFEZ ÜLKELERİYLE"

Şam yönetimi, yeniden inşa sürecinde İran yerine Türkiye ve Körfez ülkeleriyle iş birliği yapmayı tercih ediyor.

Suriye, İranlı firmaların aldığı yeniden yapılandırma sözleşmelerini iptal ederek, bu ihaleleri Türk ve Suudi şirketlere yönlendirmeye başladı.