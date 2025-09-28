San Marino, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!

San Marino Dışişleri Bakanı Luca Beccari, BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, ülkesinin “Filistin Devleti’ni, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, uluslararası alanda tanınmış sınırları güvence altına alınmamış egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını” söyledi.

Beccari, “Devlete sahip olmak, Filistin halkının hakkıdır” ifadelerini de ekledi.

Uluslararası toplumun yüzde 80’ten fazlası Filistin devletini tanırken, Gazze’de devam eden savaş ve 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesi, İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırıyor.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Filistin Devleti’ni tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı artıyor.

İsrail’in tehdit ve baskılarına rağmen 9 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı. 193 üyesi bulunan BM’de, Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısı 157’ye çıktı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül’de Filistin’i tanıdığını duyururken Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino ise 22 Eylül’de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti’ni tanıdığını kayda geçirdi.