Trump yönetimi, İran saldırısına destek vermeyenlere savaş açtı. Pentagon’un “Kara Kuvvetleri Komutanı derhâl emekli olacak” açıklamasının ardından iki general görevden alındı. ABD ve İngiliz basını “Sırada yeni isimler var” diye yazdı.

İran’a başlattığı saldırılar için kullandığı “Destansı Öfke Operasyonu’nda” istediğini elde edememesi ABD Başkanı Donald Trump’ın öfkelenmesine sebep oluyor.

Mart sonunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i, önceki gün de Adalet Bakanı Pam Bondi’yi görevden alan Başkan Trump’ın listesinde yeni isimlerin bulunduğu iddia edildi. İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuşan bilgi sahibi kaynaklar “Trump, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı ‘savunmamaya’ ilişkin tutumu sebebiyle ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard’a karşı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti” diye yazdı.

İran’a saldırıları “vicdanen destekleyemeyeceğini” belirten Gabbard’ın, 17 Mart’ta istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’i “koruması” da Trump’ı öfkelendirdi. Politico’ya konuşan üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ise, Trump’ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çalışma Bakanı Luri Chavez-DeRemer’den duyduğu “hayal kırıklığını” ifade ettiğini ve bu kişileri görevden almaya niyetli olduğunu öne sürdü. The Atlantic dergisine konuşan başka Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Trump’ın FBI Direktörü Kash Patel’i de görevden almayı düşündüğünü ancak bunun zamanlamasına dair kesin bilginin olmadığını ileri sürdü.

Savaş karşıtları görevden alınıyor! 'Destansı Öfke' Trump'ın öfkesine dönüştü

ABD BASINI İKİ KOMUTANIN İSMİNİ DAHA AÇIKLADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’un ‘derhâl emekli olacağını’ bildirmesinin ardından iki generalin de görevden alındığı iddia edildi. The Washington Post’un haberine göre, ismi verilmeyen Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu generallerin Ekim 2025’te Kara Kuvvetleri Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığının başına geçen General David Hodne ile Kara Kuvvetleri Manevi Destek Komutanlığı Başkanı Tümgeneral William Green Jr. olduğunu öne sürdü.

AMERİKALI SENATÖR MURPHY:

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy, ülkesinin İran’a karşı sürdürdüğü saldırılara tepki gösterirken “Biz bu savaşı kaybediyoruz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta içinde yaptığı “Ulusa Sesleniş” konuşmasının muhtevasının “sadece Trump’ın zihninde var olan gerçekliklere dayandığını” belirtti. ABD’nin, (İran’ın) tüm füze, insansız hava araçları ve nükleer programlarını yok edemeyeceğini dile getiren Murphy “İran, özellikle Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak kontrol altına alırsa, bölgede savaştan öncekinden daha fazla güç sergiler. Sahip olmadığımız milyarlarca doları harcıyoruz ve dünyayı istikrarsızlaştıran ve bizi beceriksiz gösteren bir savaşta Amerikan hayatlarını kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

Murphy, marttaki bir açıklamasında da ABD’nin İran ile savaşa neden girdiği konusunda “ikna edici argümanlar” görmediklerini belirterek “İsrail bize İran’a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli. Bu nasıl bir ortaklık?” demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası