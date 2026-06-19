Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair umutlu mesajlar verdi. Müzakere sürecine ABD ve Avrupa'nın da dahil olmasını isteyen Zelenskiy, Belarus'a yönelik sert uyarılarda da bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden canlanabileceğini belirterek, Moskova ile yeni müzakere turlarının başlayabileceğini söyledi.

Kiev'de Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini ifade etti. Rusya'nın şu ana kadar savaşı müzakereler yoluyla bitirmeye istekli bir görüntü vermediğini savunan Zelenskiy, buna rağmen görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inandığını dile getirdi.

"RUSLARA FORMATI SEÇME FIRSATI VERİYORUZ"

Olası müzakere sürecinde yalnızca Rusya ve Ukrayna'nın değil, ABD ve Avrupa ülkelerinin de masada yer almasını istediklerini belirten Zelenskiy, "Rusya tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum. Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz" dedi.

Öte yandan Zelenskiy, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değindi. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla füze üretimi konusunda ABD'den lisans talebinde bulunduklarını açıklayan Zelenskiy, bu konuda olumlu cevap beklediklerini söyledi.

Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini savunan Ukrayna lideri, yaptırımların savaşın sona erdirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Zelenskiy, Trump'ın yaptırım politikasına yeniden dönebileceğine ilişkin açıklamalarının kendileri açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

BELARUS'A SERT UYARI

Açıklamalarında Belarus'a da değinen Zelenskiy, savaşın ilk dönemlerinde Belarus topraklarından Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini öne sürdü. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun o dönemde kendisini arayarak özür dilediğini iddia eden Zelenskiy, bu açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyledi.

Belarus sınırına yakın bölgelerde Ukrayna'ya yönelik saldırıları koordine ettiğini öne sürdüğü askeri sistemlerin kaldırılmasını isteyen Zelenskiy, aksi halde Ukrayna'nın harekete geçeceği uyarısında bulundu. Zelenskiy, söz konusu sistemlerin varlığı nedeniyle her gün sivillerin hayatını kaybettiğini ve çocukların yaralandığını savundu.

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