Macaristan’da seçimleri kaybeden Viktor Orban, parlamentoda milletvekili olarak yer almayacağını açıkladı ancak parti liderliğini sürdürebileceğini belirtti.

Macaristan’da 16 yıllık iktidarın ardından seçimleri kaybeden Viktor Orban, siyasi kariyerine ilişkin önemli bir karar açıkladı. Orban, parlamentoda milletvekili olarak görev almayacağını ancak partisinin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayacağını ifade etti.

Fidesz lideri Orban, parti yönetimi toplantısının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı video mesajda, örgütlenme yapısında değişikliğe gidileceğini duyurdu. Parlamento grubunun yeniden şekillendirileceğini belirten Orban, grup liderliğine Gergely Gulyas’ın getirileceğini açıkladı.

ANA MUHALEFET KONUMUNA GERİLEDİ

Seçimlerde büyük başarı elde eden Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 199 sandalyeli parlamentoda 141 milletvekili çıkararak çoğunluğu sağlamıştı. Uzun yıllar iktidarda kalan Fidesz ise 52 sandalye ile ana muhalefet konumuna geriledi.

Orban, parti genel başkanlığı görevine devam etme ihtimalinin de gündemde olduğunu belirterek, nihai kararın yaklaşan kongrede netleşeceğini söyledi. Fidesz yönetimi ise Orban’ın liderliğinin sürmesini öneriyor.

