Selfie çekmeye çalışan turist fil tarafından ezildi

Hindistan’ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde bir turist, vahşi bir fille selfie çekmeye çalışırken ölümden döndü. Olay, yasak bölgede bulunan bir yaban hayatı rezervinde meydana geldi.

YASAK BÖLGEYE İZİNSİZ GİRDİ

R. Basavaraju adlı turistin, bir tapınak yakınındaki koruma altındaki ormanlık alana izinsiz girdiği bildirildi. Görgü tanıklarına göre, turist devasa file yaklaşarak selfie çekmek istedi. O sırada yol kenarında havuç yiyen fil, ani bir parıltıdan rahatsız olarak saldırıya geçti.

İlgili Haber Hindistan'da muhalefet lideri “oy hırsızlığı” protestosunda yaka paça gözaltına alındı

DEHŞET ANI KAMERADA

Ziyaretçilerin kayda aldığı görüntülerde filin, kaçan turisti kovaladığı, yolun karşısına geçerek adamı yakaladığı ve defalarca üzerine bastığı görülüyor. Saldırı sırasında turistin pantolon ve iç çamaşırı yırtıldı. Ağır yaralanan Basavaraju, filin uzaklaşmasının ardından güvenli bir noktaya kaçmayı başardı.

Yetkililer, Basavaraju’ya yaban hayatı güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 bin rupi (yaklaşık 200 sterlin) para cezası kesti. Turist ayrıca, davranışının bilgisizlikten kaynaklandığını kabul ettiği bir özür videosu çekmek zorunda bırakıldı.

YETKİLİLER UYARDI

Orman Bakanlığı, bu tür pervasız hareketlerin hem insan hayatını tehlikeye attığını hem de hayvanların öngörülemeyen tepkilerine yol açtığını vurguladı. Görgü tanığı Daniel Osorio, olayın, yaban hayatı rezervi kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan acı bir ders olduğunu söyledi.

NEDEN TEHLİKELİ?

Hindistan, dünya üzerindeki Asya fili nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor. Ülkede en az 30 bin vahşi fil bulunuyor. Bu olay, geçtiğimiz yıl bir leoparın piknik yapan gruba saldırmasının ardından yaşanan en dikkat çekici vahşi hayvan saldırılarından biri olarak kayda geçti.