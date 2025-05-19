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Sert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor! Afrika'da 4 kişide daha görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor! Afrika&#039;da 4 kişide daha görüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afrika'da tekrar M çiçeği vakaları tespit edildi, toplamda 4 kişide hastalık görüldü. Gana Sağlık Servisi, salgının yayılmasını önlemek için halk sağlığı önlemleri alırken, temaslı takibi çalışmalarını başlattı.

Gana Sağlık Servisi (GHS) Genel Direktörü Samuel Kaba Akoriyea, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ilk kez Greater Akra ve Western vilayetlerinde M çiçeği vakalarının tespit edildiğini belirtti.

Sert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor! Afrika'da 4 kişide daha görüldü - 1. Resim

TOPLAM 4 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Greater Akra vilayetinde 2 kişide ve Western vilayetinde de 2 kişide M çiçeği vakasının görüldüğünü kaydeden Akoriyea, her iki vakanın daha önce bildirilen vakalarla herhangi bir epidemiyolojik bağlantısının bulunmadığını aktardı.

Akoriyea, salgının yayılmasını önlemek amacıyla halk sağlığı önlemlerinin devreye alındığı ve temaslı takibi çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Gana hükümetinin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığına dikkati çeken Akoriyea, "Benzer salgınlarla mücadele konusundaki tecrübemizden faydalanarak, tüm vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik uygun önlemleri almaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor! Afrika'da 4 kişide daha görüldü - 2. Resim

HEM HAYVANLARDAN HEM DE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

SERT SEMPTOMLAR

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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