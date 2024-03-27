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Şiddet olayları arttı, acil durum yolda! Gençlere 2 haftalık 'kısmi' sokağa çıkma yasağı geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şiddet olayları arttı, acil durum yolda! Gençlere 2 haftalık &#039;kısmi&#039; sokağa çıkma yasağı geliyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'nın Alice Springs kentinde artan şiddet olayları nedeniyle acil durum ilan edilecek ve gençlere 2 hafta boyunca 'kısmi sokağa çıkma yasağı' uygulanacak.

Son dönemde şiddet olaylarının artması ve yaşanan kargaşa, Avustralya'nın Alice Springs kentinde paniğe neden oldu.

Aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişi, bir işletmeye tuğla ve taşlarla saldırdı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve ülkenin gündemine oturdu. Polis, işletmeye saldıranlardan 5'ini gözaltına aldı ve saldırıda kullanılan 50'den fazla alete de el koydu.

GENÇLERE 2 HAFTA BOYUNCA 'KISMİ' YASAK

Öte yandan kentin dış kesimlerindeki bir bölgede de yaklaşık 150 kişinin benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarıldı. Şiddet olaylarının ardından Alice Springs'de 'acil durum' ilan edileceği ve gençlere '2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı' uygulanacağı açıklandı.

POLİS SAYISI ARTIRILACAK

Eyalet Başbakanı Eva Lawler, benzer durumlarla mücadele etmek için polis sayısının artırılacağını açıkladı ve kentte 2 hafta boyunca 18 yaş altı gençlere her gün 18.00'de başlayacak 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Söz konusu gerginliğin, yakın zamanda araba çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin yakınlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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