Sinaloa ve Chiapas kartelleri çatıştı! 19 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde iki uyuşturucu çetesi arasında çatışma çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu belirtildi.

SEBEBİ 'UYUŞTURUCU ROTASI' ANLAŞMAZLIĞI

Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.