Sinaloa ve Chiapas kartelleri çatıştı! 19 kişi öldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Meksika'nın güneyinde iki uyuşturucu çetesi arasında çatışma çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.
Uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu belirtildi.
SEBEBİ 'UYUŞTURUCU ROTASI' ANLAŞMAZLIĞI
Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı