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Sınıfta biber gazı paniği! 35 öğrenci hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sınıfta biber gazı paniği! 35 öğrenci hastanelik oldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir ortaokulda 'kazayla' biber gazı sıkıldı, 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

 

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun işlek bölgelerinden Şincuku'daki Tokyo Kore Okulunda bir sınıfta kazayla biber gazı sıkılması paniğe neden oldu.

Biber gazına maruz kalan 35 ortaokul öğrencisi, başta göz ağrısı olmak üzere çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

POLİSLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Devlet televizyonu NHK, "bir ortaokul öğrencisinin tenefüs esnasında kazayla bir arkadaşının biber gazını kullandığını" aktardı.

Olay sonrası polis ekiplerinin Şincuku'nun Wakamatsu bölgesindeki okula sevk edildiği ve olayın soruşturulduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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