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Japonya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japon hükümeti, siber saldırıları önlemek için 'erken uyarı sistemi dahil' olmak üzere aktif siber savunma kapasitelerini güçlendirme kararı aldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hükümetin siber savunma uzman heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Japonya'nın siber saldırılarla mücadele kapasitesini geliştirmesinin 'acil bir görev' haline geldiğini belirten Kişida, Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Kono Taro'ya, erken uyarı sistemi dahil 'aktif siber savunma' kapasitelerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Kono, siber güvenlik ve hukuk alanından toplamda 17 uzmanın yer aldığı heyetle görüşmesinde, 'insanların hak ve çıkarlarını korunmasının' önemini vurguladı.

SONBAHARDA HÜKÜMETE SUNULACAK

Buna göre uzman heyet, bu alanda yasa tasarısı hazırlayacak ve bu tasarı sonbahar aylarında hükümete sunulacak.

Güçlendirilme kapsamında siber saldırı işaretlerini gözlemleyip saptayacak 'aktif siber savunma' kapasiteleri 'düşman sunucularını bilgisayar virüsleriyle etkisiz hale' getirebilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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