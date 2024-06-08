Japonya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararı

Bakan Kono, siber güvenlik ve hukuk alanından toplamda 17 uzmanın yer aldığı heyetle görüşmesinde, 'insanların hak ve çıkarlarını korunmasının' önemini vurguladı.

SONBAHARDA HÜKÜMETE SUNULACAK

Buna göre uzman heyet, bu alanda yasa tasarısı hazırlayacak ve bu tasarı sonbahar aylarında hükümete sunulacak.

Güçlendirilme kapsamında siber saldırı işaretlerini gözlemleyip saptayacak 'aktif siber savunma' kapasiteleri 'düşman sunucularını bilgisayar virüsleriyle etkisiz hale' getirebilecek.