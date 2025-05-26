Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" çözüm
İran, doğu sınırına 400 kilometrelik güvenlik duvarı inşa ediyor. ABD tarzı bu çözüm, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari tarafından detaylandırıldı. Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.
İran'dan, kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" bir önlem geliyor.
103 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, doğu sınırına inşa edilecek duvarla ilgili bilgi verdi.
Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.
4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK
İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti.
Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.