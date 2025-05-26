Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" çözüm

Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" çözüm

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, doğu sınırına 400 kilometrelik güvenlik duvarı inşa ediyor. ABD tarzı bu çözüm, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari tarafından detaylandırıldı. Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.

İran'dan, kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" bir önlem geliyor.

Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa

103 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, doğu sınırına inşa edilecek duvarla ilgili bilgi verdi.

Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.

Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa

4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

500 milyon avroluk yatırım! Hayati öneme sahip tesis kuruluyor, yerli ve milli imkanlarla üretilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü - DünyaHakan Fidan, Putin ile görüştüPakistan'dan İran'ın nükleer programına destek! Pezeşkiyan, Şerif ile Tahran'da bir araya geldi - DünyaPakistan'dan İran'ın nükleer programına destek'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi - Dünya'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti!Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor - DünyaKudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor"Trump’ı şimdi öldürüyoruz" diyerek molotofla saldırıya kalkıştı! - Dünya"Trump’ı şimdi öldürüyoruz" diyerek molotofla saldırdıTürkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda - DünyaTürkiye ile İngiltere arasında sürpriz anlaşma!
Sonraki Haber Yükleniyor...