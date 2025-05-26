Sınıra tam 400 kilometrelik duvar! İran'dan kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" çözüm

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 20:40 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 20:49 - Güncelleme:

İran, doğu sınırına 400 kilometrelik güvenlik duvarı inşa ediyor. ABD tarzı bu çözüm, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari tarafından detaylandırıldı. Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.

İran'dan, kaçak göçmen sorununa "ABD tarzı" bir önlem geliyor. 103 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, doğu sınırına inşa edilecek duvarla ilgili bilgi verdi. İlgili Haber Pakistan'dan İran'ın nükleer programına destek! Pezeşkiyan, Şerif ile Tahran'da bir araya geldi Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi. 4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti. Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş