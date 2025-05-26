Pakistan'dan İran'ın nükleer programına destek! Pezeşkiyan, Şerif ile Tahran'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Tahran'da bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın 'barışçıl' nükleer programına destek verdiklerini söyledi.

Zaman zaman sınırda terör saldırılarıyla karşı karşıya gelen İran ve Pakistan liderleri bugün Tahran'da bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye ziyaretinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İÇİN TAHRAN'DA RESMİ TÖREN

Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan'ı kapsayan bölgesel turunun ikinci durağı olan Tahran'a giden Pakistan Başbakanı Şerif için Sadabad Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Pezeşkiyan ile Şerif'in liderliğindeki heyetler görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi.

İRAN-PAKİSTAN ANLAŞMALARI HAYATA GEÇECEK

Toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran'ın önemli bir komşusu olan Pakistan ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında ortak görüşlere sahip olduklarını belirterek, "Kardeşlerimizle görüşmede siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesini vurguladık. Toplantıda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi vurgulandı." dedi.

SINIR TERÖRDEN TEMİZLENMELİ

İki ülkenin sınırlarının terörden ve suç örgütlerinin varlığından temizlenmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Sınırlarda güvenliğin artırılması ve sınırlarda güvenliği bozan faktörlerle mücadele konusunda ortak görüş ve ciddi kararlılığa sahibiz. İran, Pakistan halkının istikrarını ve barışını en yüksek çıkarları arasında görüyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin komşularla ilişkileri öncelediğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ve barışın sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"İSLAM ÜLKELERİNİ, GAZZE'YE TAM DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Pakistan Başbakanı ile görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgedeki durumu da ele aldıklarını aktaran Pezeşkiyan, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif üyeleri olan İran ve Pakistan, Filistin davasını ve savunmasız Gazze halkını destekliyor. Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının devam etmesini ve Batılı ülkelerin sessizliğini ve desteğini şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle İslam ülkelerini, Filistin ve Gazze'deki mazlum halka tam destek vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif de "İran bizim ikinci evimizdir ve Tahran'a yaptığımız seyahat bizim için tarihi bir andır." dedi.

PAKİSTAN'DAN İRAN'IN "BARIŞÇIL" NÜKLEER PROGRAMINA DESTEK

İran'ın nükleer programına da değinen Şerif, "Pakistan, barışın ve refahın sağlanması için İranlı kardeşlerinin yanındadır ve İran'ın barışçıl nükleer programının sivil amaçlar için kullanılmasını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Şerif'in bu ifadeleri Pezeşkiyan ve toplantı salonunda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Üst düzey İran ve Pakistan delegasyonları arasındaki ortak toplantıyı yapıcı olarak nitelendiren Şerif, İran ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmalarına hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin ortak kültür ve tarihi bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Şerif, "Bu ilişkileri çeşitli alanlarda iyi bir işbirliği sağlayabilecek şekilde dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HİNDİSTAN İLE DİYALOĞA HAZIRIZ, SALDIRIRSA KARŞILIK VERİRİZ"

Şerif, Pakistan ile Hindistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz barış istiyoruz. Bunu da diyalogla sağlamak istiyoruz. Keşmir gibi meselelerimizi diyalogla çözmek istiyoruz. Hindistan ile tabii onların da ciddi olması şartıyla birçok konuda barış için diyaloğa hazırız ancak onlar bize saldırırsa karşılık veririz." dedi.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma da değinen Şerif, Gazze'de saldırıların durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.