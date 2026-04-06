Hindistan, Bangladeş sınırında çit kurmanın mümkün olmadığı bölgeler için sıra dışı bir planı masaya yatırdı. İddialara göre nehir hatlarında timsah ve zehirli yılanlar devreye sokulabilir.

Hindistan, doğu sınırının bazı bölgelerinde 'fiziksel bariyer inşa etmenin zor olduğu alanlar' için alışılmadık bir önlem almak üzere. İddialara göre nehrin içine timsah ve zehirli yılan bırakılması gündemde.

Independent'in haberine göre; Başbakan Narendra Modi’nin partisi, Bangladeş’le olan 4.096 kilometrelik sınır boyunca çit inşa etmek için ciddi kaynaklar ayırsa da sınırın yaklaşık yüzde 20’si hâlâ açık. Bu alanların 175 kilometrelik bölümü, bataklık ve sel riski nedeniyle çit için uygun görülmüyor.

"SÜRÜNGENLER" OPERASYONEL BİR ÖNLEM

Yerel medyaya göre, Sınır Güvenlik Gücü (BSF) iç yazışmalarında sürüngenleri “operasyonel önlem” olarak değerlendirmeyi tartışıyor. Notlarda, bu fikrin İçişleri Bakanı Amit Shah’ın talimatlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

Hindistan hükümeti ayrıca drone, kızılötesi ve gece görüş kameraları gibi teknolojik çözümlere de yatırım yapıyor.

