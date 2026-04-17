Siyonist rejim, bölge ülkelerinin topraklarını zorla ele geçiriyor: İsrail’den Suriye’de 5 yıllık işgal hamlesi
İşgal altındaki Suriye toprağı Golan’daki yasa dışı yerleşim yerlerini genişleteceğini duyuran İsrail hükûmeti, bölgeye 3 bin ailenin getirileceğini açıkladı.
- İsrail hükûmeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve canlandırılması için 5 yıllık yatırım planını onayladı.
- Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (335 milyon Amerikan doları civarı) yatırım yapılacağını duyurdu.
- Bu yatırımın bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini içerdiği belirtildi.
- İsrail güçlerinin Kuneytra'da kazı ve genişletme faaliyetleri sürdürdüğü ve sivillere yönelik baskıyı artırdığı bildirildi.
- Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi talebini yinelerken, uluslararası toplumu İsrail'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.
Orta Doğu’yu çeşitli bahanelerle kan gölüne çeviren İsrail, bölge ülkelerini parça parça işgal etme hamlelerine devam ediyor.
İsrail hükûmeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri’nde yasa dışı “yerleşimlerinin genişletilmesi ve canlandırılması” için bölgeye yapılacak 5 yıllık yatırım planını onayladı.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katzrin ve Golan Tepeleri’ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (335 milyon Amerikan doları civarı) yatırım yapılacağını duyurdu.
KÜSTAH İFADELER
İşgal altındaki Suriye Toprağı Golan Tepeleri ve Katzrin yerleşimine yapılacak bu yatırımın bölgeyi canlandırmakla kalmayacağını dile getiren ırkçı Maliye Bakanı, altyapı, yüksek öğrenim ve istihdama yönelik yatırımların yanı sıra bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini belirlediklerini aktardı.
Irkçı bakan Smotrich, siyonist rejimin skandal planını duyururken “Lübnan’ı yerle bir ediyor ve Kuzey’i güçlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
KUNEYTRA’YA BASKIN
Öte yandan Ayrıca, İsrail güçleri Kuneytra’da kazı ve genişletme faaliyetlerini sürdürürken sivillere yönelik baskıyı da artırdı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra’nın güney kırsalındaki Asbah köyüne 6 askerî araçla girdikten sonra evlere baskın düzenleyip arama yaptı ve sivilleri korkuttu.
Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in “saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya” çağırıyor.