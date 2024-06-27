Slovakya’da yolcu treni ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Haziran 2024 21:49 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 21:56 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Slovakya'da yolcu treni ile otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bir o kadar da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.