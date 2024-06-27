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Slovakya’da yolcu treni ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Slovakya, Tren Kazası, Başsağlığı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Slovakya'da yolcu treni ile otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bir o kadar da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Slovakya’da yolcu treni ile otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışması, faciaya yol açtı. Slovakya medyası, kazaya karışan trenin Çekya’nın başkenti Prag’dan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gittiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

ACİL SERVİS BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Acil servis tarafından yapılan açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken, ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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