Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme:

Çorlu, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu'da bir hafriyat kamyonunun geçişi sırasında asfalt yol çöktü. Bataklığa saplanır gibi çukura saplanan kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kurtarıldı.