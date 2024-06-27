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Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı
Çorlu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu'da bir hafriyat kamyonunun geçişi sırasında asfalt yol çöktü. Bataklığa saplanır gibi çukura saplanan kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki asfalt yol kamyon geçişi sırasında bir anda çöktü. Kamyonun asfalta sağlandığı anlar bataklığı anımsattı.

KAMYON BATAKLIK GİBİ ASFALTA SAPLANDI

Olay Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde Kiremithane Sokağında yaşandı.

Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı - 1. Resim

Bir hafriyat kamyonunun geçişi sırasında asfalt yol çöktü. Kamyonun tekerlekleri çökme sonucu çukura saplandı.

SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ

Yan yatan kamyonu çukurdan kurtaramayan sürücü, araçtan atlayarak yardım istedi.

Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı - 2. Resim

Çukura saplanan kamyon, olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı - 3. Resim

Çukur, daha sonra belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kapatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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