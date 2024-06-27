Asfalt değil bataklık... Kamyon, çöken yola saplandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Çorlu'da bir hafriyat kamyonunun geçişi sırasında asfalt yol çöktü. Bataklığa saplanır gibi çukura saplanan kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki asfalt yol kamyon geçişi sırasında bir anda çöktü. Kamyonun asfalta sağlandığı anlar bataklığı anımsattı.
KAMYON BATAKLIK GİBİ ASFALTA SAPLANDI
Olay Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde Kiremithane Sokağında yaşandı.
Bir hafriyat kamyonunun geçişi sırasında asfalt yol çöktü. Kamyonun tekerlekleri çökme sonucu çukura saplandı.
SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ
Yan yatan kamyonu çukurdan kurtaramayan sürücü, araçtan atlayarak yardım istedi.
Çukura saplanan kamyon, olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Çukur, daha sonra belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kapatıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi