Nijerya’nın Sokoto eyaletinde 150 teröristi taşıyan bir tekne alabora oldu. Olay, Sabon Gari bölgesindeki nehir geçişi sırasında meydana geldi.

Yerel basına göre, Lakurawa isimli terör örgütü üyelerini taşıyan tekne nehirden geçerken devrildi. Teknenin alabora olması sonucu 150 terörist nehirde kaybolurken, yüzme bilmeyen teröristlerin çoğu öldü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Nijer sınırında terör saldırısı! Benin ordusu 15 askerini kaybetti

ORDU, 74'TEN FAZLA TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

Nijerya Ordusu, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde teröristlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve operasyonlarda 74 terörist etkisiz hale getirilmişti. Onlarca terörist de yaralı olarak kaçmıştı.

