Anadolu Ajansı
Sokoto'da tekne kazası: 150 teröristi taşıyordu, alabora oldu
Nijerya’nın Sokoto eyaletinde 150 teröristi taşıyan tekne alabora oldu. Suya düşen ve yüzme bilmeyen teröristlerin çoğu hayatını kaybetti.
Özetle
Dünya
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir tekne alabora olarak 150 teröristin kaybolmasına neden olurken, Nijerya Ordusu Borno eyaletinde 74 teröristi etkisiz hale getirdi.
- Sokoto eyaletinde, Sabon Gari bölgesinde nehir geçişi sırasında 150 terörist taşıyan bir tekne alabora oldu.
- Lakurawa isimli terör örgütü üyelerini taşıyan teknenin alabora olması sonucu 150 terörist nehirde kayboldu.
- Yüzme bilmeyen teröristlerin çoğunun öldüğü belirtildi.
- Nijerya Ordusu, Borno eyaletinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 teröristi etkisiz hale getirdi.
- Borno eyaletindeki operasyonlarda onlarca teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi.
Nijerya’nın Sokoto eyaletinde 150 teröristi taşıyan bir tekne alabora oldu. Olay, Sabon Gari bölgesindeki nehir geçişi sırasında meydana geldi.
Yerel basına göre, Lakurawa isimli terör örgütü üyelerini taşıyan tekne nehirden geçerken devrildi. Teknenin alabora olması sonucu 150 terörist nehirde kaybolurken, yüzme bilmeyen teröristlerin çoğu öldü.
ORDU, 74'TEN FAZLA TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ
Nijerya Ordusu, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde teröristlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve operasyonlarda 74 terörist etkisiz hale getirilmişti. Onlarca terörist de yaralı olarak kaçmıştı.
