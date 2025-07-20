Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi

Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi
Somali, Türkiye, Eğitim, Terörizm, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Dışişleri Komisyonuna Türkiye’nin Somali’deki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA -  Dışişleri’nin verdiği bilgiye göre, terör örgütü eş-Şebab’la mücadelede Türkiye’nin verdiği destek kapsamında bugüne kadar 15 binden fazla Somalili askere eğitim verildi.

Bu eğitimler, Mogadişu’daki Anadolu Kışlası’nda Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı sağlık bilimleri fakültesiyle çeşitli alanlarda sağlık personeli de yetiştiriliyor.

Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi - 1. Resim

Hâlihazırda Mogadişu Deniz Limanı ve Aden Abdulle Havalimanı’nı işleten firmalarıyla Türkiye, Somali’de önde gelen doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda. Somali’nin güvenliği ve terörle mücadelesinde Türkiye’nin verdiği destek uluslararası alanda da büyük aktörlerin dikkatini çekiyor.

Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi - 2. Resim

Yetkililer “Somali’yle bu yakın ilişkilerimiz bizim büyük müttefiklerimizle birlikte Somali için temel muhatap olarak alınmamızı da sağlıyor” diyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail varken kimseye rahat yok! Uzman isim "Davut Koridoru” planını değerlendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail varken kimseye rahat yok! Uzman isim "Davut Koridoru” planını değerlendirdi - Dünya"İsrail varken kimseye rahat yok"Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu - DünyaSüveyda içindeki çatışmalar durduruldu'Uyuyan prens' hayat mücadelesini kaybetti: 20 yıldır komadaydı - Dünya'Uyuyan prens' hayat mücadelesini kaybettiDünyanın en çok petrol üreten 10 ülkesinden biri! Petrol rafinerisi cayır cayır yandı, 1 kişi öldü - DünyaPetrol rafinerisi cayır cayır yandı, 1 kişi öldü"Açlık silahı" yine can aldı! İşgal ordusu yine insani yardım bekleyenleri vurdu, çok sayıda ölü var - DünyaGazze'de "açlık silahı" yine can aldı!İsrail'den 'Dürzi' planı! Şara için dayanaksız iddia - Dünyaİsrail'den 'Dürzi' planı! Şara için dayanaksız iddia
Sonraki Haber Yükleniyor...