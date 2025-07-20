Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi

TBMM Dışişleri Komisyonuna Türkiye’nin Somali’deki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Dışişleri’nin verdiği bilgiye göre, terör örgütü eş-Şebab’la mücadelede Türkiye’nin verdiği destek kapsamında bugüne kadar 15 binden fazla Somalili askere eğitim verildi.

Bu eğitimler, Mogadişu’daki Anadolu Kışlası’nda Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı sağlık bilimleri fakültesiyle çeşitli alanlarda sağlık personeli de yetiştiriliyor.

Hâlihazırda Mogadişu Deniz Limanı ve Aden Abdulle Havalimanı’nı işleten firmalarıyla Türkiye, Somali’de önde gelen doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda. Somali’nin güvenliği ve terörle mücadelesinde Türkiye’nin verdiği destek uluslararası alanda da büyük aktörlerin dikkatini çekiyor.

Yetkililer “Somali’yle bu yakın ilişkilerimiz bizim büyük müttefiklerimizle birlikte Somali için temel muhatap olarak alınmamızı da sağlıyor” diyor.