Son dakika ateşkes açıklaması! Müzakere için tek şartı duyurdular

İsrail'in daha önce anlaşılan anlaşmaya maddeler eklediği gerekçesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas'tan son dakika açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey ismi İsrail ile müzakerelerin yeniden başlaması için şartlarını açıkladı. Aynı zamanda Hamas'ı haklılığını ortaya koyan, İsrail anlaşmaya 5 madde eklediği belgeler ortaya çıktı.

Gazze'de aylardır devam eden katliamda ateşkes arayışı sürüyor. İsrail'in defalarca baltaladığı görüşmeler yarın yeniden Doha'da başlıyor. Bugüne kadar masadan kalkan İsrail, yarın görüşmelere Netanyahu elçi gönderme kararı aldı.

Hamas ise Heniyye'nin ölümünün ardından İsrail'in daha önce anlaşılan maddeleri değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle elçi göndermeme kararı aldı. Hamas'ın haklılığını ortaya koyan yeni belgeler ortaya çıktı. Netanyahu inkar etse de İsrail, Hamas'ın aleyhine beş yeni madde ekledi. Hamas'ın üst düzey ismi ise İsrail ile müzakerelerin devam etmesi için şartlarını açıkladı.

İSRAİL ANLAŞMAYA 5 YENİ MADDE EKLEDİ

New York Times tarafından incelenen ve İsrail'in müzakere pozisyonlarını detaylandıran belgelere göre İsrail,İsrail müzakere ekibi 27 Temmuz'da arabuluculara gönderdiği bir mektupta, tam iki ay önce, 27 Mayıs'ta önerdiği anlaşma taslağına 5 yeni madde koydu.

En tartışmalı maddelerden biri, İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki sınırın, yani Philadelphi Koridoru olarak bilinen bölgenin kontrolünü elinde tutmaya devam edeceğini gösteren bir haritanın eklenmesi oldu. Buna karşılık İsrail'in mayıs ayında sunduğu teklifte askerlerin sınır bölgesinden çekilmesi öngörülüyordu. Teklifte "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde sınır boyunca yer alan yoğun nüfuslu alanlardan doğuya doğru çekilmesi" taahhüt ediliyordu. İkinci önemli ihtilaf noktası ise yerinden edilmiş Filistinlilerin ateşkes sırasında Gazze'nin kuzeyindeki evlerine nasıl dönecekleri konusuna yeni bir karmaşıklık katıyor.

HAMAS, DOHA'YA HEYET GÖNDERMEYECEK

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas’ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, “Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” dedi.

TEK ŞARTLA MÜZAKERELERE BAŞLAMAYA HAZIRIZ

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır” dedi.

İSRAİL CİDDİ BİR CEVAP VERİRSE HAREKETE GEÇECEK

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den “ciddi bir cevap” alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas’ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti.

İSRAİL, MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyetin “müzakereleri yürütme yetkisi” verdiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi.